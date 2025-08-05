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Лос-Анджелес ФК викладе за зірку Тоттенгема близько 27 мільйонів доларів.

Лівий вінгер Тоттенгема Сон Хин Мін прямує до США для проходження медогляду, передає журналіст Бен Джейкобс.

Контракт із 33-річним південнокорейцем збирається підписати Лос-Анджелес ФК. "Чорно-золоті" викладуть за гравця близько 27 млн доларів, що зробить трансфер рекордним для МЛС.

Зараз найдорожчим новачком є центральний нападник Емманюель Латте Лат. У лютому 2025 року Мідлсбро отримав за 26-річного івуарійця 22 млн від Атланти Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Сон може стати другим найвисокооплачуванішим гравцем МЛС.