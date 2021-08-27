Лига чемпионов

Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Киевское Динамо попало в "группу смерти", где сыграет с Барселоной, Баварией и Бенфикой.

Капитан мюнхенцев Мануэль Нойер высказался о соперниках немецкого клуба на групповом этапе Лиги чемпионов, назвав главный "козырь" Динамо.

"Нам нельзя совершать никаких ошибок в этой группе. Все соперники — очень сильны. Барселона — до сих пор в головах тех из нас, кто был здесь в 2020-м. Даже без Месси это будет тяжелое испытание. Бенфика — очень сильная играющая команда, у них всегда отличная атмосфера.

Мы точно не можем недооценивать Динамо, ведь они игроки сражаются до конца. Я с нетерпением жду групповой этап и матчи с одними из самых больших команд Европы", — цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее о результатах жеребьевки высказался технический директор Бенфики Луизао, который выделил сильный старт киевского клуба в УПЛ.

Вашему вниманию все группы Лиги чемпионов сезона-2021/22.