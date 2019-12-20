Англия

Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал назначение своим преемником Микеля Артету.

Унаи Эмери поддержал решение Арсенала назначить главным тренером команды Микеля Артету.

"Мне кажется, Артета прекрасно готов к этому вызову в своей карьере, и это отличный вариант для клуба, – цитирует слова экс-тренера "канониров" ВВС. – Микель раньше играл за Арсенал, он свой в команде и клубе. Кроме того, работая с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити, он приобрел бесценный опыт. Я поддерживаю это назначение, и считаю, что оно пойдет на благо Арсеналу".

Унаи Эмери проработал в Арсенале 18 месяцев и был уволен после семиматчевой безвыигрышной серии.

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