Бывший тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал назначение своим преемником Микеля Артету.
Микель Артета и Унаи Эмери, Getty Images
20 декабря 2019, 18:43
Унаи Эмери поддержал решение Арсенала назначить главным тренером команды Микеля Артету.
"Мне кажется, Артета прекрасно готов к этому вызову в своей карьере, и это отличный вариант для клуба, – цитирует слова экс-тренера "канониров" ВВС. – Микель раньше играл за Арсенал, он свой в команде и клубе. Кроме того, работая с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити, он приобрел бесценный опыт. Я поддерживаю это назначение, и считаю, что оно пойдет на благо Арсеналу".
Унаи Эмери проработал в Арсенале 18 месяцев и был уволен после семиматчевой безвыигрышной серии.
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