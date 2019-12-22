Англия

Football.ua анализирует, что может измениться в Эвертоне с приходом Карло Анчелотти.

В субботу, 21 декабря, официально стало известно, что Карло Анчелотти возглавил Эвертон. 60-летний специалист заключил соглашение на четыре с половиной года. Безусловно, итальянец – это топ-тренер с именем, выигравший более 20 трофеев в Европе и все в этом духе. Но подходящий ли наставник Анчелотти для нынешнего Эвертона?

Анчелотти наиболее известен по работе с легендарным Миланом, у него неплохо получилось с Челси, где он в первый сезон взял Золотой дубль и поставил достаточно симпатичный футбол "синим", он выиграл Лигу чемпионов с мадридским Реалом, а также имеет опыт работы в ТОП-5 лигах. Безусловно, столь опытный наставник — это большой плюс для "ирисок", которые стремятся, несмотря на не лучшие результаты в нынешнем сезоне, стать топ-клубом.

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Это без преувеличений новый вызов для Анчелотти. Карло имел опыт в Премьер-лиге будучи наставником Челси, но это совершенно другое. Итальянец взялся за "середняк", а не за гранд европейского футбола. В Эвертоне нет футболистов уровня Паоло Мальдини и Андреа Пирло, которые были у него в Милане, нет форварда уровня Дидье Дрогба, который возглавлял атаку его Челси, нет одного из лучших игроков мира, на которого он мог положиться в Реале – Криштиану Роналду, нет столь сильных вингеров, как Франк Рибери и Арьен Роббен. В Эвертоне есть добротные игроки, которые в будущем могут стать отличными исполнителями. Но тут многое зависит от Анчелотти. Сумеет ли он их раскрыть? Вопрос отличный.

В текущем сезоне перед 60-летним специалистом не будет стоять задача выиграть чемпионат, а, скорее всего, сохранить прописку в АПЛ (учитывая нынешние результаты "ирисок") и по возможности подняться по турнирной таблице как можно выше. Анчелотти необходимо будет свыкнуться, что теперь он руководит клубом, у которого амбиции на данном этапе скромны и во многом от него будет зависеть успешность Эвертона в ближайшие годы.

Как и в любом назначении, есть свои плюсы и минусы. Разберем положительную сторону от назначения Анчелотти.

1. Тренер с именем. Если ранее наставниками Эвертона были Марку Силва, Сэм Аллардайс и Дэвид Мойес, то сейчас виден значительный контраст. За плечами Анчелотти множество достижений в карьере, и тут у него солидная фора перед предшественниками. Можно сказать, что тренер у "ирисок" гораздо более "звездный", чем игроки в нынешнем составе. У Эвертона есть деньги, чтобы тратиться – например, прошлым летом клуб потратил порядка 120 миллионов евро на усиление. Можно не сомневаться, "ириски" постараются приобрести ТОП-футболистов следующим летом или уже даже в январе. Главное, чтобы это было действительно качественное и точечное усиление, а не по принципу, что был в предыдущие трансферные окна – накупить побольше футболистов, а кто-то, да и заиграет.

2. Трофеи. В последний раз Эвертон выигрывал трофей в 1995 году – это Суперкубок Англии. Анчелотти, который привык выигрывать большие турниры, наверняка захочет стать первым тренером за 25 лет, который принесет Гудисон Парку медали.

3. Мойзе Кин сможет раскрыться. По потенциалу – это очень одаренный футболист, который вполне может достичь много в европейском футболе. Другое дело, что Кин напоминает Балотелли – не ответственный футболист, "хромает" дисциплина и может угробить свой талант. Анчелотти способен найти подход к футболистам, и в таком случае могут выиграть все стороны.

Минусы назначения Карло Анчелотти.

1. Отсутствие как такового "голода" к победам. Более 20 крупных трофеев за плечами, тренировал клуб в каждой из ТОП-5 лиг. Здесь все относительно, но, возможно, этому Эвертону подошел бы лучше тренер, который не успел "наесться" титулами. Кто-то вроде Юлиана Нагельсманна, вот только немец не покинет РБ Лейпциг в ближайшее время. В "плюсах" мы отмечали, что Анчелотти может выиграть первый трофей с "ирисками" с 1995 года, но если этого не случится, то вряд ли он сильно расстроится. Ему практически нечего доказывать. Если ничего не добьется с Эвертоном, то он все равно будет топ-тренером. Хотя бы какое-то время. Вероятно, до ближайшего следующего провала (если такой будет).

2. Карьера на спаде. Его уволили из Челси, мадридского Реала, Баварии и Наполи. Последним клубом, из которого Анчелотти уходил по собственному желанию, был ПСЖ. Итальянец уж сильно хотел поработать с "галактикос".

3. Анчелотти предстоит работать со средними футболистами. Как уже упоминалось ранее, это первый опыт, когда Карлетто будет руководить игроками, которые не являются звездами, чтобы были у него в предыдущих клубах. Он должен будет помочь им стать лучше, вывести на новый уровень. Эта задача кардинально отличается от той, что была у него в предыдущих клубах. И справится ли он с ней, когда карьера, к тому же, идет на спад? Вопрос открытый.

В сезоне-2010/11 Челси в заключительном матче АПЛ проиграл Эвертону (0:1). Карло Анчелотти был сразу уволен из лондонского клуба – ему об этом сообщили спустя минут 20 после игры в подтрибунном помещении. Теперь итальянец возвращается в Англию уже в качестве тренера "ирисок" на Гудинсон Парк, где была совершена его отставка. Символично, не так ли?..