Английский клуб объявил о подписании контракта с Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти, getty images
21 декабря 2019, 13:29
Официальный сайт "ирисок" сообщил, что клуб достиг договоренности с итальянским специалистом и от сегодня первую команду возглавляет Карло Анчелотти.
"Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три Лигм чемпионов, чемпионаты Англии, Италии, Германии и Франции, теперь главный тренер Эвертона", — гласит заявление клуба.
Соглашение между Эвертоном и Анчелотти рассчитано на четыре с половиной года, до конца сезона-2023/24.
Напомним, что в начале месяца Эвертон расстался с Марку Силвой и с тех пор командой руководил Данкан Фергюсон.