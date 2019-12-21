Англия

Английский клуб объявил о подписании контракта с Карло Анчелотти.

Официальный сайт "ирисок" сообщил, что клуб достиг договоренности с итальянским специалистом и от сегодня первую команду возглавляет Карло Анчелотти.

"Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три Лигм чемпионов, чемпионаты Англии, Италии, Германии и Франции, теперь главный тренер Эвертона", — гласит заявление клуба.

Соглашение между Эвертоном и Анчелотти рассчитано на четыре с половиной года, до конца сезона-2023/24.

Напомним, что в начале месяца Эвертон расстался с Марку Силвой и с тех пор командой руководил Данкан Фергюсон.