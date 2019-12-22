Англия

Менеджер дал свой комментарий после назначения на новый пост.

Новый главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился своими эмоциями после назначения в английскую команду.

"Я очень рад быть здесь, в одном из лучших клубов Англии. Мне очень нравится команда. Это клуб с большими амбициями, с большой историей, я думаю, что и коллектив тут отличный. Я здесь, чтобы улучшить результаты и улучшить уровень своих игроков, и я постараюсь сделать все возможное".

"Болельщикам я хотел бы сказать, что оставайтесь с командой, как вы всегда это делаете, потому что игрокам очень важно иметь вашу поддержку. Я мечтаю принести успех в этот клуб", — сказал Анчелотти EvertonTV.

Также сообщалось, что бывший исполняющий обязанности менеджера Данкан Фергюсон войдет в тренерский штаб итальянца.