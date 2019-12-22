Англия

Португалец поделился мнением о борьбе с "синими" в турнирной таблице.

Главный тренер Челси Жозе Моуриньо рассказал о борьбе за место в Лиге чемпионов накануне поединка с Челси.

"Матчи с Челси никогда не бывают вовремя. Мы отставали на 12 очков, о Лиге чемпионов можно было только мечтать, а теперь разрыв составляет всего три очка.

Было бы здорово, если мы бы победили и сократили разрыв с двенадцати очков до нуля. Но будет, как всегда, тяжело", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

Матч Тоттенхэм – Челси в 18-м туре АПЛ состоится в Лондоне в воскресенье, 22 ноября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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