Португалец поделился мнением о борьбе с "синими" в турнирной таблице.
Жозе Моуриньо, Getty Images
22 декабря 2019, 09:57
Главный тренер Челси Жозе Моуриньо рассказал о борьбе за место в Лиге чемпионов накануне поединка с Челси.
"Матчи с Челси никогда не бывают вовремя. Мы отставали на 12 очков, о Лиге чемпионов можно было только мечтать, а теперь разрыв составляет всего три очка.
Было бы здорово, если мы бы победили и сократили разрыв с двенадцати очков до нуля. Но будет, как всегда, тяжело", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.
Матч Тоттенхэм – Челси в 18-м туре АПЛ состоится в Лондоне в воскресенье, 22 ноября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.
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