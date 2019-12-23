Англия

Наставник Сити высказался о чемпионской гонке.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями о турнирных целях его команды в английской Премьер-лиге.

"Когда у команды 16 побед из 17, нереально думать, что мы сумеет догнать их. Сейчас это нереально. Мы должны попытаться выиграть наши поединки, а также обеспечить Лигу чемпионов на следующий сезон".

"Тем не менее, в футболе вы никогда не знаете, что произойдет, не так ли? Если Ливерпуль потеряет очки в нескольких играх, и мы будем побеждать от матча к матчу, то посмотрим", — цитирует Гвардиолу Goal.