Англия

Защитник "шпор" тщательно раздумывал, прежде, чем подписать новый контракт с клубом.

Тобиас Альдервейрельд мог покинуть Тоттенхэм следующим летом в качестве свободного агента, однако после прихода в клуб Жозе Моуриньо подписал новый контракт до 2023 года.

"Я понимаю, что было много вопросов, но я никогда не думал об уходе. Я очень счастлив, и всегда хотел остаться. Теперь легко так говорить, но положа руку на сердце, могу сказать, что это правда", — заявил Альдервейрельд Evening Standard.

"Конечно, Моуриньо повлиял на решение остаться в Тоттенхэме, но был не единственным фактором. Принимая такое решение, ты рассматриваешь множество вещей. Советуешься со своей семьей, с женой. Мне 30 лет, я был обязан подумать: "А хочу ли я что-то другое?".

"Чем больше я думал, тем больше склонялся к Тоттенхэму. В конечном итоге, это было несложное решение. Огромную роль сыграла связь с болельщиками. Это клише, но с первого дня я чувствовал себя тут как дома. Думаю, фанаты ценят то, что я сделал для клуба, а я хочу отплатить им хорошими выступлениями в ближайшие несколько сезонов".

"Шпоры" после 18 туров Премьер-лиги идут на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от топ-4 на шесть очков. Следующий матч команда проведет против Брайтона 26 декабря. Команда снова может рассчитывать на хавбека Эрика Ламелу, а вот нападающий Сон Хын Мин будет отбывать дисквалификацию.