Англия

Норвежец рассказал о том, каким видит будущее команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о нынешнем положении команды в турнирной таблице.

"Мы в середине сезона. Мы знали, что этот сезон будет состоять из взлетов и падений, и мы будем использовать эту дистанцию для поиска команды и состава для следующего розыгрыша".

"Но, надеюсь, если мы сможем ускорить этот процесс, получив больше положительных результатов. Я ожидаю, что мы будем более последовательными, определенно более опытными и учимся на этих неудачах. На данный момент мы немного отстали от того, на что я надеялся"

"Мы хотим быть командой, которая может доминировать на поле и разрушать соперников. Ливерпулю потребовалось несколько лет, чтобы добраться до вершины, и нам нужно продолжать строительство, потому что именно там мы и хотим находится", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее свое мнение о неоднозначных результатах команды высказал защитник Юнайтед Гарри Магуайр.