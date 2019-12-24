Сон Хын Мин пропустит три ближайших матча "шпор".
СОН ХЫН МИН, ФОТО GETTY IMAGES
24 декабря 2019, 19:13
Апелляция Тоттенхэма на красную карточку Сон Хын Мина в матче против Челси была отклонена, сообщает Sky Sports.
Таким образом, южнокорейский нападающий пропустит три ближайших матча — против Брайтона, Норвича и Саутгемптона.
Напомним, Сон нарушил правила в борьбе с Антонио Рюдигером. Данное удаление стало для нападающего вторым в сезоне.
Предыдущая красная карточка Сона, которую он получил в игре против Эвертона, была отменена.