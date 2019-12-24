Англия

Голкипер высказал свое мнение о матче против Лестера.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер поделился своими эмоциями от текущего сезона накануне очного матча против Лестера.

"Для нас в Премьер-лиге наступает важный и решающий момент, и вам нужно сосредоточиться на этом моменте. Нам не стоит думать о долгосрочной перспективе".

"Нам нужно сосредоточится на том, что у нас уже есть. Если вы хотите выиграть Премьер-лигу, вам нужно постараться выиграть каждую игру. Думаю, мы продолжим идти к нашей цели в матче против Лестера".

"У них отличная команда. Они находятся в отличной форме, и нам просто нужно приложить все усилия, чтобы победить их", — приводит слова Алиссона Goal.

Ранее бразильский футболист рассказал о том, игра против какого соперника сумела улучшить его навыки.