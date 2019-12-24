Италия

Голкипер может продолжить карьеру в Европе.

Голкипер Бока Хуниорс Эстебан Андрада попал в сферу интересов Атлетико, информирует TyC Sports.

"Матрасники" хотят укрепить вратарскую позицию и попытаются подписать аргентинца. В приобретении 28-летнего стража ворот также заинтересованы Ювентус и ПСЖ.

Андрада выступает в составе Бока Хуниорс с августа 2018-го, перейдя из Лануса. В текущем сезоне голкипер провел 15 поединков в футболке "сине-золотых", из которых 10 отстоял на ноль.

В активе вратаря имеется 4 матча в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Атлетико согласовал условия сотрудничества с Кавани.

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