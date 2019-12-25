Англия

Итальянец рассказал, почему принял предложение ливерпульцев.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал, почему решил принять предложение мерсисайдского клуба.

"Самым большим фактором были амбиции клуба, его история, традиции, атмосфера болельщиков".

"Кроме того, тот факт, что этот клуб хочет постоянно улучшаться. Мы хотим быть лучшей командой, мы хотим соревноваться с топ-клубами. Именно поэтому я решил приехать сюда", — сказал Анчелотти Sky Sports.

Ранее итальянский специалист поведал о том, какой стиль футбола он хочет привить своей новой команде в дальнейшем.