Наставник Ливерпуля Юрген Клопп в честь предстоящего рождества пожелал успеха новому тренеру Эвертона Карло Анчелотти.

"Это большое испытание для наших взаимоотношений. Мне он очень нравится… нравился!", — пошутил Клопп в ответ на вопрос журналистов о назначении Карло.

"Послушайте, это сложно – иметь друзей среди тренеров. С Дэвидом Вагнером мы были друзьями еще до того, как стать тренерами. С другими мы встречаемся время от времени, но с ним были особенные отношения".

"Я бы хотел сказать, что желаю удачи Анчелотти. Да ладно, это Рождество, я желаю ему удачи!"

"I like him a lot... I *liked* him a lot"



