Главный тренер Ливерпуля пошутил о своих взаимоотношениях с Карло Анчелотти и пожелал итальянцу удачи в Эвертоне.
Юрген Клопп и Карло Анчелотти, Getty Images
24 декабря 2019, 15:06
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп в честь предстоящего рождества пожелал успеха новому тренеру Эвертона Карло Анчелотти.
"Это большое испытание для наших взаимоотношений. Мне он очень нравится… нравился!", — пошутил Клопп в ответ на вопрос журналистов о назначении Карло.
"Послушайте, это сложно – иметь друзей среди тренеров. С Дэвидом Вагнером мы были друзьями еще до того, как стать тренерами. С другими мы встречаемся время от времени, но с ним были особенные отношения".
"Я бы хотел сказать, что желаю удачи Анчелотти. Да ладно, это Рождество, я желаю ему удачи!"
Карло Анчелотти проведет свой первый матч во главе "ирисок" против Бернли 26 декабря.