Англия

Немец рассказал о подготовке к следующему матчу.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о восстановлении команды после клубного чемпионата и мира и готовности ко встрече с Лестером.

"У нас бы один выходной. Уверен, парни хорошо выспались и должны быть готовы к матчу.

Смену климата и другие вещи было тяжело перенести, нам были нужны целые дни или даже вся неделя, чтобы привыкнуть.

Но наш путь домой, со всеми известными нам обстоятельствами, прошел хорошо", – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Матч Лестер – Ливерпуль в 19-м туре АПЛ состоится в четверг, 26 декабря.

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