Англия

Хавбек пропустит ближайшие матчи Ливерпуля.

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Окслейд-Чемберлен травмировался в матче с Фламенго (1:0) в финале клубного ЧМ. Точные сроки восстановления английского хавбека остаются неизвестными однако он точно не успеет восстановиться к матчам с Лестером и Вулверхэмптоном.

В лазарете мерсисайдцев также находятся Жоэль Матип и Фабиньо.

В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен провел 21 поединок в футболке "красных", отличившись пятью голами.

Матчи Ливерпуля с Лестером и Вулверхэмптоном состоятся соответственно 26 и 29 декабря.

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