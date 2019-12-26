Англия

Похоже, "волки" планируют укреплять свои ряды в январе.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту заявил, что он постоянно думает о трансферном рынке и о том, как укрепить команду.

"Я думаю об усиление состава каждое мгновение дня. Я думаю каждый день о том, как нам поступить, чтобы повысить уровень команды", — приводит слова Эшпириту Санту Goal.

Ранее португальский специалист пожаловался на то, что у "волков" самое плотное расписание в новогодний период.

Также сообщалось, что ряды Вулверхэмптона в январское трансферное окно может покинуть нападающий Патрик Кутроне, которого хочет арендовать Фиорентина.