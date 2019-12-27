Голкипер Лестера прокомментировал поединок против "красных".
КАСПЕР ШМАЙХЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES
27 декабря 2019, 08:55
В центральном матче 19-го тура АПЛ Лестер в важнейшем матче разгромно уступил Манчестер Сити на своем поле.
"Лисы" долгое время претендовали на очки, но второй гол, который был забит с пенальти за игру рукой от Сеюнджю, выбил их из колеи. Каспер Шмайхель считает, что арбитр принял неверное решение.
"Мы были в игре, пока рефери не решил сделать себя героем матча", — приводит слова датчанина журналист Джеймс Налтон.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лестер — Ливерпуль.
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