Франция

Французский клуб попытается подписать форварда Челси.

Нападающий Челси Оливье Жиру попал в сферу интересов Лиона, информирует в своем твиттере журналист Николо Скира.

"Ткачи" намерены укрепить атакующую линию в январе и попытаются заполучить французского форварда. Руководство клуба уже обратилось к агенту 33-летнего игрока, чтобы обсудить детали возможного трансфера.

В подписании нападающего также заинтересованы также Интер, Атлетико и Бордо.

В текущем сезоне Жиру провел 7 поединков в футболке Челси, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Лион также заинтересован в подписании нападающего Валенсии Кевина Гамейро.

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