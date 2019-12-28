Англия

Вулверхэмптон лишил Рахима Стерлинга звания талисмана Манчестер Сити.

Поражение от Вулверхэмптона в 19-м туре первенства АПЛ нарушило приятную традицию Манчестер Сити — сообщает Sky Sports.

Впервые "горожане" проиграли матч, в котором забил Рахим Стерлинг, а таковых было 69 во всех турнирах: 63 победы и 6 ничьих.

Также в этом матче нарушилась еще одна традиция Премьер-лиги: никогда ранее команда, потерявшая вратаря из-за удаления, в итоге не проигрывала.

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