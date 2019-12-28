Англия 28 декабря 2019, 00:25 Манчестер Сити впервые проиграл матч, в котором забил Стерлинг Вулверхэмптон лишил Рахима Стерлинга звания талисмана Манчестер Сити. Фото Getty Images 28 декабря 2019, 00:25 Поражение от Вулверхэмптона в 19-м туре первенства АПЛ нарушило приятную традицию Манчестер Сити — сообщает Sky Sports. Впервые "горожане" проиграли матч, в котором забил Рахим Стерлинг, а таковых было 69 во всех турнирах: 63 победы и 6 ничьих. Также в этом матче нарушилась еще одна традиция Премьер-лиги: никогда ранее команда, потерявшая вратаря из-за удаления, в итоге не проигрывала. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Рахим Стерлинг Команды Вулверхэмптон Манчестер Сити Источники Sky Sports Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте