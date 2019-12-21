Франция

"Ткачи" не смогли заполучить французского полузащитника.

Тома Лемар отказался переходить в Лион на правах аренды до конца сезона, сообщает beIN Sports.

Французский полузащитник должен был стать заменой травмированному Депаю, которые выбыл на долгий срок.

"Ткачи" также ищут усиление состава для успешного выступления в плей-офф Лиги чемпионов, где их соперником будет Ювентус.

Напомним, что ранее Пари Сен-Жермен отказался отдавать Лиону в аренду Юлиана Дракслера.

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