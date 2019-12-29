Главный тренер Норвича Даниэль Фарке прокомментировал ничью с Тоттенхэмом.
Даниэль Фарке, фото ФК Норвич
29 декабря 2019, 10:33
В 20-м тура первенства АПЛ Норвич не сумел удержать победный счет в матче против Тоттенхэма, чем немного расстроил своего тренера.
"Учитывая, что мы проводили второй матч за три дня, причем против соперника мирового класса, результат можно назвать хорошим, – цитирует Даниэля Фарке официальный сайт Норвича. – Но с учетом того, что некоторые спорный судейские решения были не в нашу пользу, а также что решающий мяч соперник забил лишь в самом конце игры, все мы чувствуем легкое разочарование. Тем не менее, старт второго круга настраивает нас на оптимистический лад".
После 20-ти сыгранных матчей Норвич набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й строчки на 6 пунктов.
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