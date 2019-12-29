Наставник "канониров" считает, что ивуариец может прибавить в игре.
Николя Пепе, Getty Images
29 декабря 2019, 10:59
Новый главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своим мнением о выступлении полузащитника Николя Пепе.
"Думаю, переход из Франции в наш клуб стал для Пепе большой возможностью. Но он пришел в команду, которая показывала не лучшую игру, обстановка для прогресса была не лучшей, поэтому проблема не только в нем.
Мы намерены помочь ему. Если он готов учиться и тяжело работать, уверяю, что он обладает потенциалом, чтобы стать игроком топ-уровня.
В матче с Борнмутом в двух-трех моментах он показал, насколько хорошим он может быть, но ему нужно прибавить в стабильности", – приводит слова Артеты портал Goal.com.
В текущем сезоне Пепе провел 20 поединков в футболке "канониров", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.
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