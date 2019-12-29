Англия

Бразилец считает, что "горожане" не смогут бороться за чемпионство.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо поделился своими мыслями о борьбе за титул в АПЛ после поражения от Вулверхэмптона (2:3).

"Если мы проведем другие игры на таком же уровне и проиграем, то окажемся в плохом положении. Нам нужно стараться выигрывать матчи и сохранять за собой вторую позицию.

Все может произойти, но после такого поражения претендовать на титул будет тяжело, потому что разрыв большой.

У нас есть еще один турнир, будем бороться за победу в Лиге чемпионов", – приводит слова Фернандиньо Sky Sports.

Ранее Рияд Марез заявлял, что Фернандиньо покинет Сити в конце сезона.

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