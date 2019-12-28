Англия

В сезоне-2019/20 действующий чемпион Англии пропускает в два раза больше, чем в минувшем сезоне.

Пропустив три мяча в поединке 19-го тура первенства АПЛ против Вулверхэмптона, Манчестер Сити повторил показатель за весь предыдущий сезон.

В пассиве «горожан» уже 23 пропущенных мяча, что больше, чем у Ливерпуля (14), Шеффилд Юнайтед (17), Лестера (18), Кристал Пэлас (21) и столько же, сколько у Манчестер Юнайтед (23).

При этом по забитым мячам команда Хосепа Гвардиолы значительно превосходит всех конкурентов, забив 52 мяча, что на 6 больше, чем у ближайшего "преследователя" – Ливерпуля.

Одной из причин поражения Манчестер Сити стала грубая ошибка Бенжамена Менди, которого Гвардиола предпочел на левом фланге обороны Александру Зинченко, оставшемуся в запасе.

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