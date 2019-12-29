Англия 29 декабря 2019, 16:21 Вест Хэм интересуется Кессье Полузащитник Милана Франк Кессье может стать одноклубником Андрея Ярмоленко. Франк Кессье, Getty Images 29 декабря 2019, 16:21 Одним из январских новичков Вест Хэма может стать Франк Кессье — сообщает Calciomercato. Милан готов расстаться со своим полузащитником, если получит за него 20 миллионов евро. Также Кессье интересуется еще один представитель АПЛ — Вулверхэмптон. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Франк Янник Кессье Команды Вест Хэм Милан Источники Calciomercato Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте