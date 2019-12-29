Англия

Полузащитник Милана Франк Кессье может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.

Одним из январских новичков Вест Хэма может стать Франк Кессье — сообщает Calciomercato.

Милан готов расстаться со своим полузащитником, если получит за него 20 миллионов евро.

Также Кессье интересуется еще один представитель АПЛ — Вулверхэмптон.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.