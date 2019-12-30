Англия

Наставник "синих" рассказал о решении довериться молодому игроку.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал дебют в первой команде защитника Тарика Лэмпти в поединке с Арсеналом (2:1).

Во встрече с "канонирами" 19-летний игрок вышел на замену на 59-й минуте, заменив Фикайо Томори.

"Своим дебютом Лэмпти обязан Джоди Моррису и Джо Эдвардсу. Готовясь к матчу, мы знали о небольшом повреждении Сезара Аспиликуэты и травме Риса Джеймса, поэтому нам был нужен игрок на правую бровку.

Они сказали, что верят в него, и я прислушался. Мы решили, что это был подходящий момент для его выхода. Он добавил в игру энергии на фланге.

У него низкий центр тяжести, хорошая скорость и умение идти в обыгрыш. Он способен много работать, но у меня к Джоди был лишь один вопрос: хватит ли ему уверенности и силы характера, чтобы справиться в столь непростой ситуации. Войти в такую игру и попытаться изменить ее очень сложно, поскольку это серьезная ответственность. Джоди сказал, что с этим у него нет проблем. Его игра и пас под удар Тэмми стали прекрасным примером того, как юношеская смелость и наглость могут изменить игру", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Лэмпти провел 17 поединков в молодежной команде "синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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