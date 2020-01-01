Англия

Football.ua анонсирует матч 21-го тура АПЛ между Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

Вслед за Челси, для Микеля Артеты наступает очередная сложнейшая проверка.

Арсенал – Манчестер Юнайтед

1 января, 22:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Первое января – время для отдыха? Верно, только если вы не представитель английской Премьер-лиги. Этот чемпионат делает все для зрителя и поэтому уже сегодня состоится центральный матч 21-го тура АПЛ, где Арсенал на своем поле встретит Манчестер Юнайтед.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера в текущем сезоне еще не проигрывали представителям ТОП-6 (если смотреть на турнирную таблицу прошлого сезона). Арсенал же, наоборот, катастрофически плохо выступает против больших команд. Учитывая последние результаты команды, фаворитом предстоящего поединка будет Манчестер Юнайтед, несмотря на статус гостя.

Матч против Челси в прошлом туре показал, что Арсенал начинает приспосабливаться к идеям Микеля Артеты. Вот только проблема в том, что "канониры" играли таким образом порядка тайма, а после – прижались к своим воротам и, как известно, их оборона – слабое звено. Не мудрено, что Арсенал пропустил два гола и утратил преимущество в заключительные десять минут игры.

Манчестер Юнайтед прогрессирует по всем фронтам и коллектив Оле-Гуннара Солскьяера научился обыгрывать не только представителей ТОП-6, но и середняков и аутсайдеров. Нужно отдать должное МЮ, который поднялся по турнирной таблице на пятое место, а отставание от зоны Лиги чемпионов составляет уже всего четыре пункта.

После матча с Бернли, защитник МЮ Гарри Магуайр заявил, что его команда может победить кого-угодно. Сможет ли Арсенал пошатнуть самоуверенность англичанина?

В первом круге Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Арсенал. Тогда поединок завершился ничьей (1:1).

По версии букмекеров, Манчестер Юнайтед – фаворит встречи. Победа "красных дьяволов" оценивается коэффициентом 2,48, ничья – 3,70, а победа "канониров" – 2,75.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Холдинг, Колашинац, Тирни, Чеймберс – Байи, Фосу-Менса, Рохо, Далот, Мактоминей

Под вопросом: Себальос – Бельерин, Мартинелли, Папастатопулос – Погба.

Интересные факты:

Арсенал проиграл три последние домашние встречи в рамках английской Премьер-лиги.

"Канониры" пропускают как минимум два гола в последних четырех домашних встречах в АПЛ.

Ни одна команда не выиграла больше матчей Премьер-лиги в день Нового года, чем Арсенал – девять.

Пьер-Эмерик Обамеянг может стать первым игроком Арсенала, забившим в трех матчах подряд в Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед со времен Тьерри Анри в ноябре 2001 года.

МЮ стремится выиграть три матча Премьер-лиги подряд впервые с того момента, как они выиграли свои первые шесть матчей под руководством Оле-Гуннара Солскьяера.

Маркус Рашфорд был вовлечен в 16 голов в 20 матчах Премьер-лиги в этом сезоне, с 12 голами и четырьмя ассистами, но не сумел забить в своих последних семи матчах против Арсенала.