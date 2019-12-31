Наставник МЮ высказался о нападающих своей команды.
Ромелу Лукаку и Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
31 декабря 2019, 12:30
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мнением о нападающих своей команды.
Норвежский специалист считает, что Мейсон Гринвуд смог заменить Ромелу Лукаку, который покинул "красных дьяволов" прошлым летом.
"Мы всегда верили, что Энтони Мартиаль и Маркус Рашфорд способны забивать голы. Мейсон Гринвуд заполнил большой пробел в этом аспекте".
"Я не беспокоюсь о количестве голов своих нападающих. У Мейсона сейчас восемь, у Маркуса и Энтони также немало".
"Ромелу Лукаку — хороший форвард, и он всегда будет отличаться своим голевым чутьем, но пришло его время двигаться дальше".
"Прошлым летом мы не смогли найди подходящую замену Лукаку за пределами нашего клуба, однако у нас есть Мейсон", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.
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