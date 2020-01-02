Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение от Арсенала (0:2).

Манчестер Юнайтед в 21-м туре Премьер-лиги проиграл Арсеналу 0:2 на выезде.

"Я считаю, мы неплохо начали матч, имели два-три шанса на контратаках. Нам не хватало точности с завершением и последним пасом, но мы были достаточно хороши. Но затем Арсенал совладал с нервами, когда забил первый гол – похоже, это прибавило ему много энергии", — заявил Оле-Гуннар Солскьяер Sky Sports.

"Их головы были полны энергии, а наши – слегка уставшими. Арсенал был лучшее, агрессивнее, мы не могли справиться с их прессингом. Было сложно отобрать мяч, потому что они играли действительно хорошо".

"Это был хороший матч двух хороших команд, но гол перед перерывом стал убийственным ударом. При 0:1 ты все время в игре, но при 0:2 тебе нужен гол, чтобы набраться энергии, которая снова заставит соперника нервничать".

"В моменте с обоими голами были ошибки. В первом случае мяч от Виктора Линделефа отскочил и попал прямо к Николя Пепе. Во втором был шикарный сейв после удара головой, но мяч прилетел к Сократису. Иногда исход матчей решают такие мелочи".

"Красные дьяволы" идут на пятом месте, отставая от Челси на пять очков. Следующий матч команда проведет четвертого января против Вулверхэмптона в Кубке лиги.