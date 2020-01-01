Защитник Челси Сезар Аспиликуэта отметил небольшой юбилей.
Сезар Аспиликуэта, Getty Images
01 января 2020, 20:58
В рамках 21-го тура АПЛ Челси отправился на выезд к Брайтону.
В стартовом составе гостей вышел Сезар Аспиликуэта. Таким образом, 30-летний футболист провел 100-й матч за "синих" в качестве капитана.
Кроме того, в этом поединке испанец отличился голом.
В текущем сезоне Аспиликуэта провел 19 матчей в АПЛ: на его счету один гол и две результативные передачи.
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