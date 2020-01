В рамках 21-го тура АПЛ Челси отправился на выезд к Брайтону.

В стартовом составе гостей вышел Сезар Аспиликуэта. Таким образом, 30-летний футболист провел 100-й матч за "синих" в качестве капитана.

Congratulations to @CesarAzpi, who starts as captain of Chelsea for the 100th time! 👏#BHACHE pic.twitter.com/sbWoskMqwM