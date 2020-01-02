Главный тренер Ливерпуля прокомментировал работу VAR при определении положения "вне игры".
ЮРГЕН КЛОПП, ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 14:22
Юргену Клоппу не нравится, что проверка эпизода на наличие офсайда проходит очень долго. Немец также желает, чтобы линия при фиксации положения "вне игры" была шире.
"Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять правильные решения. Проблема в том, что, такое ощущение, нужно полчаса, чтобы определить находятся ли ногти на ногах в офсайде.
У нас была встреча с УЕФА, было решено сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Марк Клаттенбург сделал пять предложений относительно работы VAR, среди которых передача полномочий определения офсайда исключительно боковым арбитрам.