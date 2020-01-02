Англия

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал работу VAR при определении положения "вне игры".

Юргену Клоппу не нравится, что проверка эпизода на наличие офсайда проходит очень долго. Немец также желает, чтобы линия при фиксации положения "вне игры" была шире.

"Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять правильные решения. Проблема в том, что, такое ощущение, нужно полчаса, чтобы определить находятся ли ногти на ногах в офсайде.

У нас была встреча с УЕФА, было решено сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Марк Клаттенбург сделал пять предложений относительно работы VAR, среди которых передача полномочий определения офсайда исключительно боковым арбитрам.