Англия

Наставник Вулверхэмптона раскритиковал работу видеоассистента на матче против Ливерпуля

Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон в матче 20-го тура английской Премьер-лиги, который не обошелся без скандальных эпизодов.

В компенсированное время к первому тайму Педру Нету забил гол на грани офсайда в ворота "красных", однако рефери отменил это взятие ворот после подсказки от видеоассистента.

Главный тренер Вулверхэмптон Нуну Саунту остался недоволен решением арбитра, раскритиковав работу VAR.

"Больше не хочу говорить о VAR. Мне не нравится, когда решения принимаются судьями, которые находятся в нескольких милях отсюда. Они в подобных эпизодах чувствуют игру не так, как те, кто находится на стадионе".

"Я тренер, поэтому не мне решать, как сделать лучше. Но мне жаль, когда на фантастическом стадионе играет две фантастические команды, которые должны показывать зрелищный футбол, а в конечном итоге мы не должны праздновать голы", - приводит слова Нуну Санту The Guardian.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль — Вулверхэмптон.

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