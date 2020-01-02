Англия

Экс-арбитр английской Премьер-лиги дал обширное интервью, в котором прокомментировал работу системы и варианты ее улучшения.

В эти выходные VAR в очередной раз оказался в центре внимания. Даже появилась онлайн-петиция о том, чтобы убрать систему из АПЛ. Можно быть уверенными, что некоторые тренеры и игроки готовы поставить свою подпись.

Марк Клаттенбург, который судил финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и работал в европейских чемпионатах высказался о проблемах, успехах и будущем VAR в Премьер-лиге.

- Во-первых ... так что, действительно, пришло время отказаться от VAR?

- Точно нет. Это развивающийся проект, и ему просто нужны небольшие изменения. Давайте не будем забывать, что в этом сезоне работа VAR становится намного более корректной. Однако нужно понимать, что Премьер-лига уникальна скоростью игры и тем, что нападающие действуют на грани. Например, я сужу матчи в Китае, и мы используем VAR, но у нас нет споров из-за офсайда, потому что игроки не такие быстрые, а нападающие обычно врываются из более глубоких позиций.

Здесь же такие игроки, как Серхио Агуэро, всегда были кошмаром для помощников судьи, потому что он играет прямо по уровню плеча последнего защитника. Так что речь идет об использовании технологии, которая лучше всего подходит именно для Премьер-лиги, и эта работа еще не завершена. Давайте не будем отказываться от системы сейчас, лучше найти способы улучшить ее и внести необходимые изменения.

Потому что я повторюсь — VAR принимает много важных решений, которые в предыдущих сезонах вызвали бы огромные противоречия, если бы арбитры поступили иначе.

- Какие изменения вы бы сделали, чтобы улучшить VAR?

- Есть пять предложений, которые могут сделать VAR лучше. Они могут быть реализованы немедленно или опробованы для использования в будущем ...

1. VAR не должен определять офсайд.

- Офсайд должен определять боковой арбитр, как и ранее. Да, ошибки будут допущены, но я думаю, что пять голов, которые были отменены на выходных из-за миллиметровых офсайдов - ног и подмышек — все бы выдержали.

И, по крайней мере, это убирает тот момент, что игроки не знают, в офсайде они или нет, когда забивают гол. Если вы видите флаг, то вы выключены из эпизода. VAR не вводился для того, чтобы фиксировать миллиметровые офсайды, которые мы видели недавно.

2. Нужно более четко определить инструкции.

- Согласованность решений, когда использовать VAR, должна быть улучшена. Это трудно, я признаю, и, возможно, со временем мы все адаптируемся к тому, что требует вмешательства VAR, но в настоящий момент я вижу несоответствия.

Например, в субботу Энди Кэрролла из Ньюкасла толкнули в спину в штрафной в матче против Эвертона. Это нарушение в любом другом месте на поле, но VAR не вмешался, потому что они посчитали, что это не 100% пенальти. В другой день, я думаю, VAR посчитает это фолом, поэтому необходимы более четкие инструкции".

3. Разрешить капитанам по два запроса для использования VAR.

- Например, в воскресенье Ливерпуль не стал бы жаловаться на гол Вулверхэмптона из-за незначительного офсайда. Джордан Хендерсон, капитан "красных", выбил мяч в сторону центра поля. Он думал, что это был гол.

Таким образом, команды тоже будут ответственны. Сделайте так, чтобы они могли оспаривать любое решение, которое сочтут нужным, но ограничьте их двумя или тремя попытками за игру.

4. Рефери должны сами смотреть повтор и принимать решение. Иначе для чего они там?

-Нужно, чтобы окончательное решение оставалось за арбитром на поле. Когда я работал в ITV на чемпионате мира, у них было 20 человек, которые анализировали все ракурсы для получения лучшего изображения, чтобы сообщить нам мнение.

В Стокли-Парке есть VAR и помощники — как они могут видеть все углы, когда находятся под давлением, чтобы принять быстрое решение?

5. Судьи должны носить микрофоны, а звук должен быть доступен для прослушивания на стадионе и в телетрансляции.

- Это повысило бы прозрачность и понимание принятых решений.

- Просматривая этот список, вы чувствуете, что VAR не работает, почему вы настаиваете на нем?

- Подумайте о спорах, связанных с VAR. Речь идет скорее о его использовании, чем о том, что решения принимаются неправильно. Я верю в систему, потому что большинство решений абсолютно точные.

Например, без VAR дерби в Манчестере в начале декабря вполне могло сложиться не в пользу Манчестер Юнайтед, если бы арбитры не назначили пенальти после просмотра VAR.

Другим хорошим примером является гол Садио Мане, забитый в матче против "волков" в воскресенье, когда судья Энтони Тейлор ошибочно зафиксировал игру рукой.

Но также важно помнить, что VAR действует как сдерживающий фактор. Сколько грубых ударов локтем и накладок мы видели в этом сезоне? Игроки знают, что "грязь" больше не сойдет им с рук. Количество эпизодов такого рода существенно сократилось.

- Как насчет предложения Джейми Реднаппа, чтобы рисовать линии по ногам игроков, а не плечам защитников? Или Грэма Сунесса — если какая-то часть тела, которой можно забить гол, находится в правильном положении, то гол можно засчитывать?

- Это невозможно сделать. Мы бы усложнили правила офсайда и сделали бы его одним для Англии и другим для всего остального мира.

Я согласен, что что-то должно быть сделано, однако футбол — это развлекательный бизнес, и он требует голов — вот почему при фиксации офсайда раньше отдавалось предпочтение атакующей команде. Теперь этого больше нет.

Преимущество отдается обороне, а развлечение и удовольствие от игры из-за этого серьезно страдают. Во время всех этих дебатов упускают из виду то, что судьи не так хороши, как раньше.

У нас есть Энтони Тейлор, которого ждут матчи Евро-2020, но вы можете видеть, что он делает ошибки.

Он отменил гол Мане против Вулверхэмптона, а также не увидел удар Пауло Гассаниги в стиле каратэ против Маркоса Алонсо на прошлой неделе.

Мне кажется, он пытается угадывать, что произошло на самом деле. Продолжайте делать это, и игроки раскусят вас очень быстро.

Таким образом, хотя VAR и нуждается в изменениях, он также делает очень хорошую работу по отмене некоторых решений, которые вызвали бы серьезные противоречия.

Daily Mail