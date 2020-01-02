Англия

Аутсайдеры чемпионата Англии здорово показали себя в последних четырех турах.

Уотфорд и Саутгемптон набрали по 10 баллов в период с 21 декабря по 1 января, что является наилучшим показателем среди клубов АПЛ.

Большинство команд провели по четыре поединка. Лишь у Ливерпуля сыграно два матча, а у Шеффилд Юнайтед — три.

Тем не менее, даже такая удачная серия не позволила "шершням" покинуть "подвал" турнирной таблицы.

Ливерпуль, если обыграет Шеффилд Юнайтед, может подняться на третью строчку. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.