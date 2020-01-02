Аутсайдеры чемпионата Англии здорово показали себя в последних четырех турах.
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ УОТФОРДА, ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 16:55
Уотфорд и Саутгемптон набрали по 10 баллов в период с 21 декабря по 1 января, что является наилучшим показателем среди клубов АПЛ.
Большинство команд провели по четыре поединка. Лишь у Ливерпуля сыграно два матча, а у Шеффилд Юнайтед — три.
Тем не менее, даже такая удачная серия не позволила "шершням" покинуть "подвал" турнирной таблицы.
Ливерпуль, если обыграет Шеффилд Юнайтед, может подняться на третью строчку. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.