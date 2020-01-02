Англия

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо избежал наказания за свои действия.

В рамках 21-го тура АПЛ Саутгемптон на своем поле принимал Тоттенхэм.

В этом поединке желтую карточку получил Жозе Моуриньо – он подглядывал в блокнот тренера "святых".

После матча 56-летний специалист назвал одного из помощников Ральфа Хазенхюттля "идиотом", однако и это не заставило Федерацию футбола Англии предпринять какие-то меры.

Таким образом, Моуриньо избежал наказания за свои действия в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Напомним, что Саутгемптон минимально обыграл Тоттенхэм.

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