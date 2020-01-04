Англия

Главный тренер "лисов" исключает возможность исходящих трансферов.

Брендан Роджерс рассказал о трансферной политике клуба на ближайшее время. Лестер не будет продавать своих лидеров.

"Никто не покинет клуб зимой, если мы этого не захотим. Футболистов, о которых ходят трансферные слухи, мы не отпустим. Если планируем играть в еврокубках в следующем сезоне, то нам необходима глубина состава.

Посмотрим, удастся ли усилить команду. Если не получится в январе, то нам придется подождать до лета, но, как я говорил ранее, у нас все в порядке, нам не нужны новые игроки ротации. Это должны быть только футболисты, которые смогут усилить команду", — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Напомним, что Лестеру приписывают интерес к защитникам Ювентуса Мериху Демиралу и Даниэле Ругани.