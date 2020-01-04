Англия

"Лисы" не отказываются от попыток подписать турецкого центрбека.

Лестер по-прежнему заинтересован в подписании защитника Ювентуса Мериха Демирала и планирует продолжить переговоры по нему.

Английский клуб уже предлагал 30 миллионов евро за турецкого центрбека, но получил отказ от руководства "бьянконери". Как сообщает Sky Sports, "лисы" теперь попытаются договориться об аренде футболиста.

Действующий контракт Демирала с туринцами рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 5 поединков в футболке "старой синьоры", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лестер также проявляет интерес к полузащитнику Милана Хакану Чалханоглу.

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