Англия

"Молотобойцы" хотят подписать хавбека Хетафе.

Полузащитник Хетафе Неманья Максимович попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает издание Marca.

Лондонский клуб планирует укрепить состав в зимнее трансферное окно и попытается подписать сербского полузащитника. Стоимость хавбека оценивается в сумму около 15 миллионов евро.

Максимович выступает в составе Хетафе с 2018 года, перейдя из Валенсии. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 20 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм хочет арендовать хавбека Бенфики Жедсона Фернандеша.

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