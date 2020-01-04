Англия

Наставник Вулверхэмптона высказался о ничейном результате с Манчестер Юнайтед.

Вулверхэмптон сыграл в нулевую ничью с Манчестер Юнайтед в рамках 1/32 Кубка Англии, поэтому команды проведут переигровку.

Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал данный результат встречи.

"Первый тайм был не очень хорош в нашем исполнении. Мы играли во втором тайме лучше, чем МЮ — создавали моменты и проводили хорошие комбинации. В определенных эпизодах мы действительно показали хороший футбол".

"Необходимо бороться. Мы всегда рады встрече с Манчестер Юнайтед. Независимо от того, играем мы дома или в гостях, всегда нужно бросать себе вызов. Если ты хочешь стать лучше, то необходимо показывать себя против лучших команд", — приводит слова Нуну Санту BBC.

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