Англия

Хавбек Манчестер Юнайтед пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба выбыл на несколько недель из-за повреждения лодыжки.

Как сообщает The Telegraph, 26-летний хавбек решился на операцию, которая прошла в этот четверг, из-за риска не сыграть за сборную Францию на Евро-2020.

Отметим, что Погба в текущем сезоне сыграл всего восемь матчей за "красных дьяволов". В конце декабря 2019 года он вышел на поле впервые за почти три месяца, однако теперь опять получил травму.

Ранее сообщалось, что отсутствие француза связано с его желанием сменить клубную прописку. Игроки МЮ уверены, что Погба покинет команду этим летом.

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