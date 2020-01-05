Англия

"Шпоры" хотят продлить соглашение с юным форвардом.

Тоттенхэм планирует продлить контракт с нападающим Троем Перроттом, сообщает издание Evening Standard.

Руководство "шпор" начало переговоры с юным форвардом и практически достигло соглашения по условиям сотрудничества. Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение в начале февраля, когда ирландцу исполнится 18 лет.

Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Перротт дебютировал в составе Тоттенхэма в сентябре 2019-го. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 2 поединка в футболке "шпор".

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм начал переговоры по полузащитнику Атлетико Тома Лемару.

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