"Шпоры" хотят продлить соглашение с юным форвардом.
Трой Перротт, Getty Images
05 января 2020, 07:54
Тоттенхэм планирует продлить контракт с нападающим Троем Перроттом, сообщает издание Evening Standard.
Руководство "шпор" начало переговоры с юным форвардом и практически достигло соглашения по условиям сотрудничества. Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение в начале февраля, когда ирландцу исполнится 18 лет.
Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Перротт дебютировал в составе Тоттенхэма в сентябре 2019-го. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 2 поединка в футболке "шпор".
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм начал переговоры по полузащитнику Атлетико Тома Лемару.
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