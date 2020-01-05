Англия

"Красные дьяволы" заинтересованы в подписании мексиканца.

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес может перейти в Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, сообщает портал Goal.

Главный тренер "воклов" Нуну Эшпириту Санту подтвердил возможность того, что форвард может покинуть команду в январе. Главным претендентом на мексиканца считается МЮ.

Действующий контракт Хименеса с Вулверхэмптоном рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 32 поединка, забив 17 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что МЮ планирует подписать Мэддисона и Грилиша в январе.

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