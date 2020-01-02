Англия

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о трансферных планах его команды.

Накануне Манчестер Юнайтед в поединке чемпионата Англии уступил Арсеналу (0:2). В центре полузащиты вышла пара Фред — Неманья Матич.

Кроме этой пары у Солскьяера в распоряжении есть также Перейра и юный Гарнер, а также травмированные Погба и Мактоминей.

Именно в связи с травмами француза и шотландца МЮ планирует выйти на рынок с целью покупки одного или двух центральных полузащитников.

"Травмы Поля и Скотта очень влияют на наше решение. Это даст нам меньше возможностей, а у нас впереди множество важных игр. Если это будет возможно, мы определенно подпишем одного или двух игроков", — заявил Солскьяер после матча против Арсенала.

Юнайтед, несмотря на поражение, сумел сохранить пятую строчку в турнирной таблице.

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