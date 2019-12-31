Манкунианцы могут усилиться в зимнее трансферное окно, но подойдут к этому вопросу тщательно.
ОЛЕ-ГУННАР СОЛСКЬЯЕР, ФОТО GETTY IMAGES
31 декабря 2019, 15:15
Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал трансферную политику Манчестер Юнайтед на зимнее трансферное окно.
"Я настроен оптимистично. Наши игроки находятся в хорошей форме, но если будет доступен игрок правильного типа, то у нас есть ресурсы для его подписания.
Нет смысла подписывать кого-нибудь. Игрок должен быть подходящим и хорошей инвестицией в долгосрочной перспективе", — приводит слова Солскьера The Guardian.
Напомним, что Боруссия Д летом готова рассмотреть вариант с продажей Джейдона Санчо, которым интересуется МЮ.