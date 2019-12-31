Англия

Манкунианцы могут усилиться в зимнее трансферное окно, но подойдут к этому вопросу тщательно.

Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал трансферную политику Манчестер Юнайтед на зимнее трансферное окно.

"Я настроен оптимистично. Наши игроки находятся в хорошей форме, но если будет доступен игрок правильного типа, то у нас есть ресурсы для его подписания.

Нет смысла подписывать кого-нибудь. Игрок должен быть подходящим и хорошей инвестицией в долгосрочной перспективе", — приводит слова Солскьера The Guardian.

Напомним, что Боруссия Д летом готова рассмотреть вариант с продажей Джейдона Санчо, которым интересуется МЮ.