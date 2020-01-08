Англия

Менеджер Юнайтед прокомментировал игру против Сити.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги против Манчестер Сити, в котором его команда уступила со счетом 1:3.

"Отрезок от их гола до перерыва — это худшее, что мы могли продемонстрировать. До этого у нас были шансы забить, но это не имеет значение. Теперь мы просто должны сосредоточиться на субботнем матче против Норвича".

"Гордость — это одно слово, о котором я сказал в перерыве. Нам удалось выиграть втором тайм, но все равно, перед нами стоит сложная задача. Но вторая половина, по крайней мере, дала нам что-то, за что можно держаться в следующей игре", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее удачный для своей команды матч прокомментировал менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.