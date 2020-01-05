Англия

"Сороки" намерены усилить атакующую линию этой зимой.

Нападающий Челси Оливье Жиру попал в сферу интересов Ньюкасла, который в текущее трансферное окно планирует подписать центрального форварда. Об этом сообщает The Teleghraph.

По информации источника, "сороки" намерены арендовать 33-летнего француза до конца сезона. Челси же не против расстаться с Жиру, однако при условии, что ему найдут замену.

Игрок сборной Франции, вероятно, остался недоволен таким решением "пенсионеров", поскольку он твердо решил сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики перед Евро-2020.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел за лондонцев семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Челси хочет подписать Дембеле, в котором видит сходство с Дрогба. Жиру, в свою очередь, находится в шорт-листе Интера, Ювентуса, Атлетико, Бордо и Лиона.

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