Англия

Бирмингемский клуб договорился о трансфере юного футболиста.

Нападающий Барселоны Луи Барри должен в ближайшее время стать игроком Астон Виллы, сообщает ESPN.

"Львы" договорились о трансфере английского форварда и могут объявить о его переходе в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 3 миллионов евро.

В борьбе за 16-летнего игрока бирмингемскому клубу удалось обойти Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Барри присоединился к Барселоне прошлым летом из ВБА, но не сумел проявить себя должным образом в новой команде.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла намерена вернуть нападающего Кристиана Бентеке.

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