Англия

Английский хавбек продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир не сможет вернуться на поле в ближайшее время из-за повреждения, сообщает издание Daily Mail.

Центральный хавбек находится в лазарете с октября прошлого года из-за проблем с тазом. Ожидалось, что 28-летний игрок приступит к тренировкам в январе, однако он по-прежнему ощущает боль.

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По предварительным прогнозам, восстановление англичанина займет еще три-четыре недели.

В текущем сезоне Уилшир провел 8 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним голом.

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